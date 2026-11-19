Tayland’ın Pattaya kentinde düzenlenen Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası’nda Türkiye'yi temsil eden Trabzonlu sporcu Abdullah Öztürk, tekler finalinde Tayvanlı rakibi Ming Chih Cheng’i 30 mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Aynı zamanda Trabzonspor’un da sporcusu olan Abdullah Öztürk, 2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmıştı. Trabzonlu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda çiftler kategorisinde bronz madalya kazanma başarısı elde etmişti. Abdullah Öztürk, kendi kategorisinde oyunlar tarihinde 4 madalyaya ulaşan ilk ve tek Türk sporcu olmuştu.

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Öztürk son olarak Tayland’ın Pattaya kentinde düzenlenen Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası’nda ülkemizi temsil ederek tekler finalinde Tayvanlı rakibi Ming Chih Cheng’i 30 mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaştı.