Trabzon-Bayburt sınırındaki 3 bin 180 rakımlı Kırklar Mescidi'nin inşaatında çalışanların bulunduğu iki araç, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yolda kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.