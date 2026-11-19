Trabzonspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş: 19.11.2026 - 20:06 Güncelleme:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından rondo ve çift kale maç çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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