Trabzon'un Araklı ilçesinde bulunan Os Şelalesi, yaklaşık 20 metreden dökülen suları ve çevresini saran yemyeşil doğasıyla dikkat çekiyor. Doğal güzelliğiyle öne çıkan şelale, ormanlık alanın içerisinde oluşturduğu manzarayla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Araklı ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, Turnalı Mahallesi sınırlarında yer alan Os Şelalesi, yaklaşık 20 metre yüksekliği ve 4 metre genişliğiyle bölgenin dikkat çeken doğal güzellikleri arasında bulunuyor. Yağmur ve kar sularıyla beslenen şelale, yıl boyunca akışını sürdürürken çevresindeki zengin bitki örtüsüyle de doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Karadeniz'in kendine özgü yeşil doğası içerisinde saklı kalan şelale, özellikle doğa fotoğrafçılığıyla ilgilenenler için de güzel manzaralar oluşturuyor.

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Trabzon'a üçüncü kez geldiğini belirten Muhammet Bahadır, kenti her ziyaretinde farklı güzellikler keşfettiğini ifade ederek, "Trabzon'a üçüncü kez geliyorum. Gelmişken Os Şelalesini de görmek istedim. Vatanımın her yeri karış karış çok güzel. Şelaleyi çok beğendim. Trabzon'un her yeri çok güzel ama Os Şelalesi de apayrı güzel bir yermiş. Bu tarz güzide şalelerimizin insanlar tarafından daha sık uğrayabileceği şekilde altyapı hizmetleri ile geliştirilerek daha ulaşılabilir hale gelmesini isterim" dedi.

Os Şelalesi'ni daha önce de birkaç kez ziyaret ettiğini söyleyen Şennur Öztürk ise her gelişinde aynı güzelliğe hayran kaldığını belirterek, "Os Şelalesine 34 kez daha gelmiştim. Her gelişimde hayran kalıyorum. Yaz aylarında suyu azalıyor ama bu tarihlerde çok daha güzel gözüküyor. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Gezilmesi, görülmesi bir yer. Yaz aylarında çok gelen oluyor" ifadelerini kullandı.