Trabzon'un Akçaabat ilçeBelediyesi Sanat Akademisi’nde piyano, bağlama, keman, resim, halk oyunları ve zurna kurslarında eğitimler başladı. Farklı yaş gruplarından kursiyerlerin katıldığı eğitimlerde, çocuklar ve gençler başta olmak üzere sanata ilgi duyan vatandaşlar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor.

Akçaabat Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını yıl boyunca sürdürerek her yaştan vatandaşı sanatla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sanat Akademisi bünyesinde açılan kurslarda yeni dönem eğitimleri başladı.

Piyanodan kemana, bağlamadan zurnaya, resimden halk oyunlarına kadar farklı branşlarda düzenlenen kurslar, katılımcılara hem yeni beceriler kazanma hem de ilgi duydukları sanat dallarında kendilerini geliştirme imkânı sunuyor.

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Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Sanat Akademisi’nde başlayan yeni dönem eğitimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, belediye olarak kültür, sanat ve eğitime verdikleri önemi vurguladı.

Başkan Ekim "Biz çocuklarımızın ve gençlerimizin yalnızca okulda aldıkları eğitimle değil, sosyal ve kültürel alanlarda da kendilerini geliştirmelerini çok önemsiyoruz. Bir çocuğumuzun piyanonun başına oturması, keman çalmayı öğrenmesi, eline fırça alıp resim yapması ya da kendi kültürümüzün bir parçası olan halk oyunlarımızı öğrenmesi bizim için çok kıymetli. Akçaabat, kültürüyle, sanatıyla ve yetiştirdiği sanatçılarla köklü bir geçmişe sahip. Biz de bu birikimi yaşatmak, çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmak istiyoruz. Sanat Akademimizde verdiğimiz eğitimlerle hem yetenekleri keşfetmeye hem de hemşehrilerimizin sanata daha kolay ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Her çocuğumuzun mutlaka bir yeteneği, bir ilgisi vardır. Önemli olan onlara kendilerini gösterebilecekleri, öğrenebilecekleri ve gelişebilecekleri ortamları sunabilmek. Biz belediye olarak bunun için çalışıyoruz" dedi.