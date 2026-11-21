Of'ta gönülleri ısıtan seferberlik
Trabzon'un Of ilçesinde engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını kolaylaştıran örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza atıldı.
Trabzon’un Of ilçesinde engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını kolaylaştıran örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza atıldı.
Hayırsever iş insanı Alaattin İlyas Saral tarafından doğuştan veya sonradan engelli olan vatandaşlar için temin edilen yaklaşık 100 akülü araç, Of Belediyesi önünde düzenlenen sembolik törenle sahiplerine ulaştırıldı.
Duygu dolu anların yaşandığı törende araçlarına kavuşan vatandaşların ve ailelerinin sevinci dikkat çekti.
Törende konuşan Of Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Göktaş, engellerin birlik ve dayanışmayla aşılabileceğini vurgulayarak, anlamlı desteğinden dolayı Alaattin İlyas Saral’a teşekkür etti.
Of Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Elvan Yirigöz Çağlar ise engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştıran bu tür projelerin hayati önem taşıdığını belirterek memnuniyetini dile getirdi.
Öte yandan Of ile başlayan akülü araç desteğinin komşu ilçelerde de sürdürüleceği öğrenildi.
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