ENES SANSAR - Türkiye'de 2021'de çeşitli nedenlerle çıkan yangınlarda zarar gören alanları yeniden ağaçlandırmak amacıyla yürütülen proje kapsamında İzmir, Çanakkale ve Bursa Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı bazı illerde dron kullanılarak kızılçam ve karaçam tohumları toprakla buluşturuluyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Oktan, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Atar, emekli akademisyen Prof. Dr. Zafer Ölmez, orman yangınlarının ardından bir araya gelerek "Orman Yangınlarından Etkilenmiş Alanların Ağaçlandırılmasında İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı Araştırma Çalışmaları Projesi"ni hazırladılar.

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Orman Genel Müdürlüğü de Doç. Dr. Ercan Oktan öncülüğünde yürütülen projeye destek verdi.

Geçen yıl kurulan ekip, İzmir, Çanakkale ve Bursa Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı çeşitli illerde yanan alanlarda incelemelerde bulundu.

Gerekli analizlerin ardından üç bölgeye bağlı illerde yanan alanlara, yaklaşık 60 kilogram taşıyabilen 8 dronla hektar başına 15 kilogram civarında kızılçam ve karaçam tohumu serpildi.

Halen tohum ekme çalışmaları devam eden proje, Antalya'da düzenlenen Küresel İklim Zirvesi COP31'de katılımcılara tanıtıldı.

Doç. Dr. Ercan Oktan, AA muhabirine, yanan sahanın niteliğine göre farklı yöntemlerle tohumları alana attıklarını söyledi.

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Tohumların dronla belli bir yükseklikten bırakıldığını belirten Oktan, "Tohumları bazen çıplak, bazen tohum topu, bazen de karbon küpleri şeklinde atıyoruz. Bunun temel gerekçesi alanın yapısıyla ilgili. Alandaki ekosistem bize neyi dikte ediyorsa bunu kullanarak yapmak zorundayız." dedi.

Ekosistemin kendisini çok yavaş yenileyebildiğini anlatan Oktan, bilimsel çalışmalarla alanda en iyi yöntemin hangisi olduğunu ortaya koyarak, iklim değişikliğiyle mücadeleyi biraz daha hızlandırmaya çalıştıklarını vurguladı.

Oktan, alanın yapısına göre tohum tercih ettiklerinin altını çizerek, "Yangının şiddeti, şekli, bunların hepsi tohumlama çalışmamızı etkileyen faktörler. Dolayısıyla örneğin çıplak tohumu attığımızda, 'Bu alan çıplak tohumların çimlenebilmesi için uygun bir yapıda' demektir." ifadelerini kullandı.

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Bazı noktalarda ise tohumların çimlenmesi için destekleme yapılması gerektiğine dikkati çeken Oktan, şöyle devam etti:

"Çok eğimli, taşlık, kayalık alanda yüzlerce yılda orman oluşmuş ama yangınla birlikte bir anda ortadan kaybolmuş. Doğanın yeniden o sistemi kurabilmesi çok zor. Orada bir ağacın tohumlarının çimlenebilmesi çok uzun zaman alacak. Dolayısıyla biz burada karbon küpleri dediğimiz yapıyı kullanıyoruz."

- "Bunun sonuçlarını önümüzdeki yıl yavaş yavaş çimlenmelerle birlikte göreceğiz"

Karbon küpü tohumların doğadaki atık maddeler kullanılarak hazırlandığını belirten Oktan, bu yöntemde tohumun, etrafı bitkisel atıkların oksijensiz ortamda işlenip sıkıştırılmasıyla oluşturulan küçük küplerin ortasında bulunduğunu kaydetti.

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Oktan, karbon küpünün tohumlar için hazır besi ortamı oluşturduğuna işaret ederek, "Küp şeklinde oluşturduğumuz için dronlarla attığımız zaman alanda tohumlar yuvarlanıp gitmiyor. Küp şeklinde olmasının bir avantajı da tohumlar sincap, fare, kuş gibi hayvanlar tarafından toplanamıyor." diye konuştu.

Karbon küpü ve çıplak tohumların dışında alg karışımları, bazı kil ve mineralleri birleştirerek de tohum topu yaptıklarını anlatan Oktan, bunları da uygun arazilerde kullandıklarını belirtti.

Oktan, bir yılda, yanmış yaklaşık 600 hektarlık alanda dronla tohumlama işlemi yaptıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

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"Bunun sonuçlarını önümüzdeki yıl yavaş yavaş çimlenmelerle birlikte göreceğiz. Proje başarısının ne olduğunu da izliyoruz. Sadece tohumladık bu iş bitti değil. Bunun sonucunda ne kadar fidan elde ettik? Fidanların çimlenme başarısı, orman oluşturma aşamaları nedir? Bunları da tespit ediyoruz. Bu proje sadece tohumlama projesi değil, aynı zamanda ekosistemin oluşumunun ilk aşamasını izleme projesidir."

Oktan, projenin ihtiyaç duyulan başka yerlerde de uygulanabileceğini sözlerine ekledi.