Trabzonspor, Eyüpspor maçına hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 21.11.2026 - 17:01 Güncelleme:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalıştı.
Papara Park'ta yarın saat 19.00'da oynanacak Trabzonspor-Eyüpspor maçını hakem Gürcan Hasova yönetecek.
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