Trabzonspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını yağmur altında tamamlandı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Eyüpspor maçının hazırlıklarını yağmur altında yaptığı çalışma ile tamamladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Eyüpspor maçının hazırlıklarını yağmur altında yaptığı çalışma ile tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yağmur altında gerçekleştirilen ve basına kapalı olarak yapılan antrenmanın taktik ağırlıklı geçtiği öğrenildi. Bordomavili futbolcuların yağışlı havaya rağmen çalışmada keyifli görüntüler sergilediği anlar ise kulübün medya merkezi tarafından paylaşılan fotoğraflara yansıdı.
Trabzonspor'da uzun süren sakatlığının ardından Ruslan Malinovskyi'den sevindirici haber geldi. Eyüpspor maçı hazırlıklarının son bölümünde takımla birlikte çalışan oyuncunun yeniden takıma katılması teknik heyeti sevindirdi. Malinovskyi'nin yarın oynanacak karşılaşmada forma giyip giymeyeceğine ise Thomas Reis karar verecek. Aral Şimşir de takımın son çalışmasında yer aldı.
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