Trabzon'un bazı ilçelerinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte dün gece saatlerinden itibaren aralıklarla süren sağanak nedeniyle Ortahisar ilçesinin Boztepe ve Bulak mahallelerindeki bazı noktalarda heyelan meydana geldi.

Akçaabat, Maçka ve Vakfıkebir ilçelerindeki bazı mahallelerde ise sağanak heyelan ve su baskınına yol açtı.

Tonya ilçesinde sağanak nedeniyle debisi yükselen Canikdere Şelalesi, tedbir amacıyla bir süre ziyaretçi girişine kapatıldı.

Araklı ilçesine bağlı Pervane Mahallesi'nde dereden geçmeye çalışan koyun sürüsü akıntıya kapıldı. Sürü sahibi Fethi Akgün, dereye girerek koyunları kurtardı.

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Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışma başlatıldı.

İş makineleri aracılığıyla müdahalede bulunan ekipler, mazgallarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.