Trabzon'da otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu'ndaki Beşirli Spor Kompleksi arkasında bulunan otopark alanında park halindeki 76 AAR 719 çekici plakalı tıra, O.K'nin kullandığı 61 AEJ 692 plakalı otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 4 yaralı, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.