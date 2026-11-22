Trabzon’un önemli ulaşım yatırımlarından Güney Çevre Yolu Projesi’nde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Akçaabat geçişinin önemli noktalarından biri olan Düzköy bağlantısında iş makineleri yoğun mesai harcarken, proje adım adım ilerliyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Güney Çevre Yolu’nun ilçenin trafik yükünü hafifletecek ve ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

Güney Çevre Yolu’nun Akçaabat’ın ulaşım sorunlarının çözümünde önemli rol oynayacağını ifade eden Başkan Ekim, şunları söyledi:

"Akçaabat’ımız büyüyen ve gelişen bir ilçe. Buna bağlı olarak ulaşım ihtiyacımız da her geçen gün artıyor. Özellikle sahil yolunda yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması açısından Güney Çevre Yolu büyük önem taşıyor. Bugün Düzköy bağlantısında yoğun bir çalışma yürütülüyor. Projenin tamamlanmasıyla şehirler arası transit trafik, şehir merkezimize girmeden alternatif güzergâhtan ilerleyebilecek. Böylece hemşehrilerimiz şehir içinde daha rahat hareket edebilecek. Güney Çevre Yolu, Pulathane Bulvarı ve mevcut sahil yolunun birbirini tamamlamasıyla Akçaabat’ımızda çok daha güçlü ve konforlu bir ulaşım ağı oluşacak. Bu yatırım yalnızca trafiği rahatlatmayacak, ilçemizin ticaretine, gelişimine ve yaşam kalitesine de önemli katkılar sağlayacak."