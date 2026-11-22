Alman teknik adam, sarı kart cezalısı Chibuike Nwaiwu'nun yerine Cenk Özkacar'a görev verirken sol bekte de Cabral'ın yerine Mustafa Eskihellaç'ı sahaya sürdü.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Eyüpspor'u konuk eden Trabzonspor, milli ara öncesinde Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 yendiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

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