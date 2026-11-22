Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında evinde A. Efes ile karşı karşıya geldi. Hayri Gür Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı bordomavili takım 7770’lik skorla kaybetti. Maçın ilk periyodunu 2320 geride tamamlayan Karadeniz ekibi, devre arasına da 4134’lük skorla geride girdi. Üçüncü periyot ise 6352 konuk takım lehine biterken, Trabzonspor son periyotta 18 sayı üretmesine rağmen, parkeden 7770'lik skorla mağlup ayrıldı.

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