Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Giriş: 22.11.2026 - 18:38 Güncelleme:
Salon: Hayri Gür
Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi
Trabzonspor: Keene 8, Boston 26, Yiğit Arslan 9, Terry 6, Manek, Rıdvan Öncel 2, Yeboah 3, Hamm 14, Ege Arar 2
Anadolu Efes: Loyd 21, Saric 16, Payne 7, David Mutaf 5, Jones 4, Yusta 7, Papagiannis 4, Ercan Osmani, Strazel 10, Erkan Yılmaz 3
1. Periyot: 20-23
Devre: 34-41
3. Periyot: 52-63
Beş faulle oyundan çıkan: 38.17 Payne (Anadolu Efes)
TRABZON
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ