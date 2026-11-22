Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Eyüpspor: 0 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 10 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 10 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
66. dakikada Salah’ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Saviolo’nun vuruşunda kaleci Emre Bilgin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Gürcan Hasova, Bilal Gölen, Murat Temel
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç (Cabral dk. 62), Fabinho, Ozan Tufan (Melih Kabasakal dk. 83), Muçi, Saviolo, Mohamed Salah, Onuachu
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Samet Akaydin, Umut Nayir, Cihan Çanak, Metehan Mimaroğlu, Mustafa Kuzey Akçay, Yiğithan Çubukçu, Ali Habeşoğlu
Teknik Direktör: Thomas Reis
Eyüpspor: Emre Bilgin, Sadia (Michalak dk. 88), Anıl Yaşar, Yiğit Demir (Berhan Kutlay Şatlı dk. 75), Taşkın İlter (Musa Eren Karakaş dk. 85), Kaan Demir, Costa, Raux Yao, Hamza Akman (Halil İbrahim Balta dk. 75), Ahmed Abdullahi (Yusuf Barası dk. 75)
Yedekler: Umut Keseci, Arda Yavuz, Ömer Ahmet Ceyhan
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Gol: Ozan Tufan (dk. 5) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Ahmed Abdullahi, Yusuf Barası (Eyüpspor)
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