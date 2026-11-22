Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Eyüpspor: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 10 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 10 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Pina’nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Ozan Tufan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 10
9. dakikada Saviolo’nun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Emre Bilgin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
17. dakikada Muçi’nin ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Emre Bilgin, topu kornere çıkardı.
25. dakikada Muçi’nin ortasında kale sahası içindeki Onuachu’nun kafa vuruşunda top kaleci Emre Bilgin’den döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
31. dakikada Saviolo’nun topla birlikte ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortada Onuachu’nun kafa vuruşunda kaleci Emre Bilgin topu çeldi.
Hakemler: Gürcan Hasova, Bilal Gölen, Murat Temel
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Ozan Tufan, Muçi, Saviolo, Mohamed Salah, Onuachu
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Samet Akaydin, Umut Nayir, Cabral, Melih Kabasakal, Cihan Çanak, Metehan Mimaroğlu, Mustafa Kuzey Akçay, Yiğithan Çubukçu, Ali Habeşoğlu
Teknik Direktör: Thomas Reis
Eyüpspor: Emre Bilgin, Sadia, Anıl Yaşar, Yiğit Demir, Taşkın İlter, Kaan Demir, Costa, Raux Yao, Hamza Akman, Ahmed Abdullahi
Yedekler: Umut Keseci, Arda Yavuz, Yusuf Barası, Berhan Kutlay Şatlı. Ömer Ahmet Ceyhan, Musa Eren Karakaş, Halil İbrahim Balta, Michalak
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Gol: Ozan Tufan (dk. 5) (Trabzonspor)
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