Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Of'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

        Of'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 00:42 Güncelleme:
        Of'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi.

        Program kapsamında Kaymakam Eşref Akça, Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve protokol üyeleri şehitliklere ziyarette bulundu.

        Of Çarşıbaşı Büyük Cami önünde bir araya gelen protokol üyeleri ile vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde Barbaros Caddesi'nden belediye meydanına yürüdü.


        Of Belediyesi önünde düzenlenen program ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.


        İlçe Müftüsü Ahmet Cebeci’nin dua ettiği programda konuşan Kaymakam Akça, Türk milletinin azim ve kararlılığına işaret ederek, milletin önünü kimsenin kesemeyeceğini dile getirdi.


        Belediye Başkanı Sarıalioğlu ise şehitlere rahmet dileyerek, Türk milletinin birlik ve beraberlikle yoluna devam edeceğini söyledi.


        ​​​​​​​Çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Haluk Levent ve 18 kişi hakkında tutuklama talebi
        Haluk Levent ve 18 kişi hakkında tutuklama talebi
        Arjantin'den müthiş geri dönüş!
        Arjantin'den müthiş geri dönüş!
        Asistan Yeliz Kaya: Haluk Levent beni kullandı
        Asistan Yeliz Kaya: Haluk Levent beni kullandı
        Kalibaf: Her zaman savaşa hazır olmalıyız
        Kalibaf: Her zaman savaşa hazır olmalıyız
        "İran anlaşmak istiyor"
        "İran anlaşmak istiyor"
        Galatasaray Icardi'ye veda etti!
        Galatasaray Icardi'ye veda etti!
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        Kritik petrol uyarısı: Tamponlar tükendi
        Kritik petrol uyarısı: Tamponlar tükendi
        G.Saray, Ugochukwu'yu KAP'a bildirdi!
        G.Saray, Ugochukwu'yu KAP'a bildirdi!
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Trossard'ın maliyeti belli oldu!
        Trossard'ın maliyeti belli oldu!
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde

        Benzer Haberler

        Trabzon ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikl...
        Trabzon ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikl...
        Trabzonspor'da Onuachu, yeni sezon hazırlıklarına katıldı
        Trabzonspor'da Onuachu, yeni sezon hazırlıklarına katıldı
        Trabzonspor kuvvet çalıştı
        Trabzonspor kuvvet çalıştı
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
        Yayladaki ay yıldızlı mantar görenleri şaşırttı
        Yayladaki ay yıldızlı mantar görenleri şaşırttı
        Trabzon ve çevre illerde 15 Temmuz şehitleri anıldı
        Trabzon ve çevre illerde 15 Temmuz şehitleri anıldı