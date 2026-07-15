Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında oyuncular, iki günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü. Sabah core antrenmanı gerçekleştiren oyuncular, akşam ise ısınma çalışması gerçekleştirdi. Kuvvet çalışması ile devam eden antrenman, geçiş oyunuyla sona erdi. Bordo-mavili takım, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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