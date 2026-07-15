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        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 21:40 Güncelleme:
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında oyuncular, iki günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü.

        Sabah core antrenmanı gerçekleştiren oyuncular, akşam ise ısınma çalışması gerçekleştirdi.

        Kuvvet çalışması ile devam eden antrenman, geçiş oyunuyla sona erdi.

        Bordo-mavili takım, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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