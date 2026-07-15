Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri öldü
Trabzon'un Of ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 1 kişi öldü, 2 kişi tedavi altına alındı.
Trabzon'un Of ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 1 kişi öldü, 2 kişi tedavi altına alındı.
Kıyıcık Mahallesi'nde denize giren yabancı uyruklu Bahram D. (35), Z.D. ve O.R. boğulma tehlikesi geçirdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Denizden çıkarılan ve sağlık ekiplerince müdahale edilen Bahram D'nin (35) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan diğer 2 kişinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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