Trabzon'un Of ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu'nun, Belediye Başkanlığı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu'nda düzenlenen törende ise öğrenci ve öğretmenler şiir okudu.

Kabahasanoğlu, burada yaptığı konuşmada, öğretmenliğin, bir milletin geleceğine yön veren ve insan yetiştiren bir meslek olduğunu söyledi.

Kaymakam Eşref Akça'nın emekliye ayrılan öğretmen Kutay Durmaz'a hizmet beratı takdim ettiği program, adaylık eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin yemin etmesiyle sona erdi.