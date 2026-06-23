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        Sis Dağı Yaylası çiçeklerle renklendi

        Trabzon ve Giresun sınırında yer alan 2 bin 182 rakımlı Sis Dağı Yaylası, açan çiçeklerle farklı renklere büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Sis Dağı Yaylası çiçeklerle renklendi

        Trabzon ve Giresun sınırında yer alan 2 bin 182 rakımlı Sis Dağı Yaylası, açan çiçeklerle farklı renklere büründü.

        Yayladaki Erkeksu Obası bölgesinde yeşilin tonlarına mor ve sarı çiçeklerin de eklenmesiyle ortaya çıkan doğal güzellik, ziyaretçilere etkileyici bir manzara sunuyor.

        Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için adeta dinlenme noktası olan yayla, sakinliğiyle öne çıkıyor.

        Her mevsim farklı güzelliklere bürünen Sis Dağı Yaylası, özellikle bahar ve yaz aylarında açan çiçeklerle görülmeye değer manzaralar oluşturuyor.

        Zaman zaman sis bulutlarıyla kaplanan yayla, bu yönüyle de bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.




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