Trabzon'da "16. Uluslararası Sanat Günleri" çeşitli etkinliklerle devam etti

Trabzon'da "16. Uluslararası Sanat Günleri" kapsamında fotoğraf sergisi ve söyleşi düzenlendi.



Fotoğraf sanatçısı Hasan Bağlar, Trabzon Sanatevi Salon Garaj'da "Kelebekleri Tanıyalım ve Kıbrıs'ın Kelebekleri" isimli sunumunu gerçekleştirdi.



Bağlar, fiziki yapısı, dönüşümleri ve beslenmesine kadar kelebeklerin her anını fotoğrafladığını belirtti.



Slayt eşliğinde gerçekleştirdiği sunumunda Bağlar, fotoğrafları çekerken kelebekleri tanımaya çalıştığını ifade ederek, "Kelebekler renkleri, tasarımları ve desenleriyle çok güzel canlılar. Bugün bakıyorum bir şiire, şarkıya konu olabiliyor. Aslında felsefik manada da kelebeklerin çok büyük bir anlamı var." dedi.



Bağlar, kelebekleri tanıtarak farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirterek, "Çünkü doğadaki canlıları biz tanıdıkça onları sevip, koruyabiliriz." diye konuştu.



Söyleşinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel, Bağlar'a günün anısına teşekkür belgesi hediye etti. Demirel, fotoğrafın önemine değinerek, "Çünkü fotoğraf o anı çok güzel anlatıyor, yansıtıyor." dedi.



Demirel, Uluslararası Sanat Günleri kapsamında çeşitli ödüllere sahip fotoğraf sanatçıları KKTC'li Bağlar ve Mustafa Evirgen'i ağırlamaktan mutluluk duyduğunu işaret ederek, "Hasan Bey yıllardır çektiği fotoğraflarla bilime de katkı sunuyor." ifadelerini kullandı.



Öte yandan sanatçılar Bağlar "Doğanın Yakın Yüzü", Evirgen de "Basamakların Tinselliği:Merdiven" isimli fotoğraf sergisini, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisinde sanatseverlerin beğenisine sundu.



Sergi, yarın sona erecek.

