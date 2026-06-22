Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da "16. Uluslararası Sanat Günleri" çeşitli etkinliklerle devam etti

        Trabzon'da "16. Uluslararası Sanat Günleri" çeşitli etkinliklerle devam etti

        Trabzon'da "16. Uluslararası Sanat Günleri" kapsamında fotoğraf sergisi ve söyleşi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 21:31 Güncelleme:
        Trabzon'da "16. Uluslararası Sanat Günleri" çeşitli etkinliklerle devam etti

        Trabzon'da "16. Uluslararası Sanat Günleri" kapsamında fotoğraf sergisi ve söyleşi düzenlendi.

        Fotoğraf sanatçısı Hasan Bağlar, Trabzon Sanatevi Salon Garaj'da "Kelebekleri Tanıyalım ve Kıbrıs'ın Kelebekleri" isimli sunumunu gerçekleştirdi.

        Bağlar, fiziki yapısı, dönüşümleri ve beslenmesine kadar kelebeklerin her anını fotoğrafladığını belirtti.

        Slayt eşliğinde gerçekleştirdiği sunumunda Bağlar, fotoğrafları çekerken kelebekleri tanımaya çalıştığını ifade ederek, "Kelebekler renkleri, tasarımları ve desenleriyle çok güzel canlılar. Bugün bakıyorum bir şiire, şarkıya konu olabiliyor. Aslında felsefik manada da kelebeklerin çok büyük bir anlamı var." dedi.

        Bağlar, kelebekleri tanıtarak farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirterek, "Çünkü doğadaki canlıları biz tanıdıkça onları sevip, koruyabiliriz." diye konuştu.

        Söyleşinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel, Bağlar'a günün anısına teşekkür belgesi hediye etti. Demirel, fotoğrafın önemine değinerek, "Çünkü fotoğraf o anı çok güzel anlatıyor, yansıtıyor." dedi.

        Demirel, Uluslararası Sanat Günleri kapsamında çeşitli ödüllere sahip fotoğraf sanatçıları KKTC'li Bağlar ve Mustafa Evirgen'i ağırlamaktan mutluluk duyduğunu işaret ederek, "Hasan Bey yıllardır çektiği fotoğraflarla bilime de katkı sunuyor." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan sanatçılar Bağlar "Doğanın Yakın Yüzü", Evirgen de "Basamakların Tinselliği:Merdiven" isimli fotoğraf sergisini, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisinde sanatseverlerin beğenisine sundu.

        Sergi, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        "İran silah denetimlerini kabul edecek"
        "İran silah denetimlerini kabul edecek"
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        ABD'den İran petrolünün satışına geçici izin
        ABD'den İran petrolünün satışına geçici izin
        81 ile sokak çeteleri genelgesi
        81 ile sokak çeteleri genelgesi
        Messi'nin golleri galibiyeti getirdi!
        Messi'nin golleri galibiyeti getirdi!
        TFF harcama limitlerini açıkladı!
        TFF harcama limitlerini açıkladı!
        İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilo altın iddiası!
        İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilo altın iddiası!
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Kızının gözünün önünde hayata veda etti
        Kızının gözünün önünde hayata veda etti
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı!
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı!
        Ahmed Şara'dan Lübnan açıklaması
        Ahmed Şara'dan Lübnan açıklaması
        "Yanlış kayaya çarptı"
        "Yanlış kayaya çarptı"
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        Sarr bitti bitiyor!
        Sarr bitti bitiyor!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da atlı okçuluk ve binicilik sporları Singapur ekibine tanıtıldı
        Trabzon'da atlı okçuluk ve binicilik sporları Singapur ekibine tanıtıldı
        Trabzon'da "Hayatta Kal Doğada Bilim ve Teknoloji Festivali" başladı
        Trabzon'da "Hayatta Kal Doğada Bilim ve Teknoloji Festivali" başladı
        Trabzon'da iki yeni sosyal hizmet merkezi açıldı
        Trabzon'da iki yeni sosyal hizmet merkezi açıldı
        Oğlunu kurtarmak için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve daha son...
        Oğlunu kurtarmak için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve daha son...
        Trabzonlular'a Büyükşehir Belediyesi'nden aşure ikramı
        Trabzonlular'a Büyükşehir Belediyesi'nden aşure ikramı
        Of'ta öğretmenler yıl sonu toplantısında bir araya geldi
        Of'ta öğretmenler yıl sonu toplantısında bir araya geldi