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        Tahran ile Trabzon arasında direkt uçuş seferleri başladı

        Trabzon ile İran'ın başkenti Tahran arasında direkt uçuşların ilk seferi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 14:14 Güncelleme:
        Tahran ile Trabzon arasında direkt uçuş seferleri başladı

        Trabzon ile İran'ın başkenti Tahran arasında direkt uçuşların ilk seferi gerçekleştirildi.

        "TBN7279" sefer sayılı uçuşu gerçekleştiren Airbus A320 tipi uçak, Tahran'dan yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından Trabzon Havalimanı'na indi.

        Uçak, havacılık geleneğine uygun olarak su takı seremonisiyle karşılandı.

        Havalimanında düzenlenen törende halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Çiçeklerle karşılanan yolculara bordo-mavi keşan bezinden yapılan fularlar hediye edildi.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, direkt uçuşların başlamasının kent için önemli olduğunu söyledi.

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        Tahran-Trabzon direkt uçuşları için yaklaşık iki yıldır çalışma yürüttüklerini belirten Genç, sürecin savaş nedeniyle aksadığını ifade etti.

        Genç, uçuşların Trabzon turizmine katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Turizm şehri Trabzon'umuzda şu anda birçok ülkenin uçağı var. Bu, Trabzon'un marka şehir olduğunun ispatıdır." dedi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan da daha önce İranlı turizm acentelerini Trabzon'da ağırladıklarını belirtti.

        Uçuşların salı ve cuma günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirileceğini aktaran Erdoğan, geçen yıl 9 binin üzerinde İranlı ziyaretçinin Trabzon'a geldiğini ifade etti.

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        Erdoğan, Trabzonspor'un Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın transferinin de kentin turizmine katkı sağlayacağına inandığını dile getirerek, bundan sonraki hedeflerinin Kuzey Afrika ve Mısır olduğunu kaydetti.

        İran İslam Cumhuriyeti'nin Trabzon Başkonsolosu Hossein Khosravi ise Tahran'dan Trabzon'a direkt uçuşların başlamasının uzun zamandır beklendiğini belirterek, bugünün tarihi bir gün olduğunu söyledi.

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi de Tahran-Trabzon direkt uçuşlarının başlatılması için uzun süredir çaba gösterdiklerine dikkati çekerek, hattın iş dünyası açısından da önemli bir destinasyon olacağını aktardı.

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        Acente sahibi Amir Shahabedin Ansarı'nın da konuşma yaptığı törende, yolcular pasaport kontrolünden geçti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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