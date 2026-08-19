TBMM Bayındırlık Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, Trabzon'da balıkçılarla buluştu

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da balıkçı esnafıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Karaismailoğlu, Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Limanı'nı ziyaret ederek balıkçı esnafıyla görüştü.

Balıkçılık sektörünün sürekli büyüdüğünü belirten Karaismailoğlu, sektör temsilcilerinin önünü açmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Karaismailoğlu, Karadeniz'in balıkçılık açısından önemli bir marka olduğuna dikkati çekerek, "1 Eylül itibarıyla avlanma sezonu başlıyor. Biz de balıkçılık sektörümüzün temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdik. Sezon öncesi hazırlıklar tamamlanıyor. Ağların bakımları, onarımları yapıldı. Sezona hazırlar." dedi.

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Sektör temsilcileriyle sık sık bir araya geldiklerini aktaran Karaismailoğlu, "Birçok sorunu hallettik ama büyüyen bir sektör olduğu için sorunlar bitmiyor. Onları da karşılıklı istişareler yaparak devletimizin, hükümetimizin öngörülü çalışmaları doğrultusunda gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, barınaklarda ihtiyaçlar doğrultusunda yenilikler yaptıklarını anlatarak, avcılıkta kurallara uyulması ve gelişen teknolojilere bağlı yeni düzenlemelerin yapılması konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Balıkçılık sektörünün yeni sezonda verimli bir dönem geçirmesini beklediklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, özellikle palamutta büyük bir bereket olduğunu dile getirdi.

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Karaismailoğlu, palamuttaki bolluğun vatandaşların beslenmesine katkı sağlamasının yanı sıra sektör çalışanlarının gelirlerine de olumlu yansımasını beklediklerini kaydetti.