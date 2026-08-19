Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Ganalı Kofi Kim'i transfer etti
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Ganali Abigail Kofi Kim'i renklerine bağladı.
Giriş: 19.08.2026 - 18:03 Güncelleme:
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Ganali Abigail Kofi Kim'i renklerine bağladı.
Kulübün açıklamasında, "Kadın Futbol Takımı'mız, Gana Kadın Milli Futbol Takımı'nda yer alan 28 yaşındaki futbolcu Abigail Kofi Kim'i kadrosuna kattı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Kim'in 19 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
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