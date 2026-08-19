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        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Ganalı Kofi Kim'i transfer etti

        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Ganali Abigail Kofi Kim'i renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 18:03 Güncelleme:
        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Ganalı Kofi Kim'i transfer etti

        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Ganali Abigail Kofi Kim'i renklerine bağladı.

        Kulübün açıklamasında, "Kadın Futbol Takımı'mız, Gana Kadın Milli Futbol Takımı'nda yer alan 28 yaşındaki futbolcu Abigail Kofi Kim'i kadrosuna kattı." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, Kim'in 19 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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