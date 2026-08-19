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        Trabzon'da "23. Tonya Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali" düzenlenecek

        Trabzon'un Tonya ilçesinde "23. Tonya Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali", 22-23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Trabzon'da "23. Tonya Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali" düzenlenecek

        Trabzon'un Tonya ilçesinde "23. Tonya Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali", 22-23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

        İlçe Belediye Başkanı Osman Beşel, Büyükliman Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek, festival kapsamındaki etkinliklere ilişkin bilgi verdi.

        Festivalde çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenleneceğini belirten Beşel, vatandaşları festivale davet etti.

        Beşel, festivalin Tonya'nın yöresel ve kültürel değerlerinin tanıtılması açısından önemli olduğunu ifade etti.

        Festivalin, ilçenin tanıtımına ve yöresel değerlerin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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