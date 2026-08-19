Trabzon'da "23. Tonya Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali" düzenlenecek

Festivalin, ilçenin tanıtımına ve yöresel değerlerin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Beşel, festivalin Tonya'nın yöresel ve kültürel değerlerinin tanıtılması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Festivalde çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenleneceğini belirten Beşel, vatandaşları festivale davet etti.

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