Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonspor'un Avrupa'da 720 günlük hasreti

        Trabzonspor'un Avrupa'da 720 günlük hasreti

        SELÇUK KILIÇ - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk edecek Trabzonspor, 720 gün sonra Avrupa kupalarında bir karşılaşmaya çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Trabzonspor'un Avrupa'da 720 günlük hasreti

        SELÇUK KILIÇ - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk edecek Trabzonspor, 720 gün sonra Avrupa kupalarında bir karşılaşmaya çıkacak.

        En son 29 Ağustos 2024 tarihinde UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile sahasında karşılaşan ve normal süresi 1-1'lik beraberlikle biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu elenen bordo-mavili takım, Avrupa'ya bir sezon ara verdi.

        2024-2025 sezonunda ligi 7. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemeyen Karadeniz ekibi, geçen sezon ise Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazandı.

        REKLAM

        - Son galibiyeti 748 gün önce

        Trabzonspor, Ferencvaros'u mağlup etmesi halinde Avrupa Kupaları'nda 748 gün sonra galip gelecek.

        Bordo-mavililer, en son 1 Ağustos 2024'de UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını sahasında 1-0 yenerek elde etmişti.

        - Fatih Tekke, Avrupa'da ilk kez

        Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk Avrupa Kupası maçına çıkacak.

        Futbolculuk döneminde Rus temsilcisi Zenit formasıyla UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Tekke, teknik direktörlük yaşantısında ilk Avrupa sınavını verecek.

        Teknik direktörlük kariyerine Kayseri Erciyesspor'da başlayan 48 yaşındaki Tekke, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'da görev yaptıktan sonra görev aldığı Trabzonspor'da takımını Avrupa'ya taşıdı.

        REKLAM

        Karadeniz ekibi, teknik direktör Tekke yönetiminde 2025-2026 sezonunu 3. sırada tamamlarken, Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götürdü. Tekke, bir sezon aradan sonra bordo-mavili takıma Avrupa'da oynama hakkı elde ettirdi.

        - Ferencvaros ile 2. eşleşme

        Trabzonspor, Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile ikinci kez eşleşti.

        Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda oynanan UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında Ferencvaros'a deplasmanda 3-2 kaybetmiş, evinde 1-0 galip gelmişti.

        Karadeniz ekibi, 10 puanla lider Ferencvaros ve averajla ikinci sırada bulunan Monaco'nun ardından grubu 9 puanla 3. sırada bitirmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        Richarlison sürprizi!
        Richarlison sürprizi!
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Silahlı saldırgan ağacın arkasında! Diyarbakır'da dehşet!
        Silahlı saldırgan ağacın arkasında! Diyarbakır'da dehşet!
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        Yeni Partili vekile bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar
        Yeni Partili vekile bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Sevgilisine poz verdi
        Sevgilisine poz verdi
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Ölüm anına dair ayrıntılar çıktı
        Ölüm anına dair ayrıntılar çıktı

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Avrupa kupalarında 156. maçına çıkacak
        Trabzonspor, Avrupa kupalarında 156. maçına çıkacak
        Trabzonspor Avrupa'da 156'ncı maçına çıkıyor
        Trabzonspor Avrupa'da 156'ncı maçına çıkıyor
        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'u konuk edecek
        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'u konuk edecek
        Trabzonlu Hüseyin dededen evine ulaşım için raylı sistem 30 yıllık demir-çe...
        Trabzonlu Hüseyin dededen evine ulaşım için raylı sistem 30 yıllık demir-çe...
        Trabzon'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Trabzon'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Arsin'de otoparktaki araçların üzerine insansız hava aracı düştü
        Arsin'de otoparktaki araçların üzerine insansız hava aracı düştü