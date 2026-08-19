Trabzonspor'un Avrupa'da 720 günlük hasreti

Trabzonspor, Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile ikinci kez eşleşti.

En son 29 Ağustos 2024 tarihinde UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile sahasında karşılaşan ve normal süresi 1-1'lik beraberlikle biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu elenen bordo-mavili takım, Avrupa'ya bir sezon ara verdi.

SELÇUK KILIÇ - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk edecek Trabzonspor, 720 gün sonra Avrupa kupalarında bir karşılaşmaya çıkacak.

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