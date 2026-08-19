Trabzon'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Trabzon'un Arsin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Giriş: 19.08.2026 - 00:18 Güncelleme:
Trabzon'un Arsin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
İlçenin Rize Caddesi'nde K.T.İ. idaresindeki 61 BB 876 plakalı pikap ile T.M.A. yönetimindeki 61 AHT 310 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ve beraberlerindeki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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