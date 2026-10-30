Thomas Reis: "Trabzonspor'un bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis: "Trabzonspor'dan gelen teklif beni gururlandırdı" "Benim tarzım disiplin ve özgürlük" "Birbirimize her zaman saygı göstermeliyiz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, bordomavili kulübün bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirterek, en büyük mutluluğunun, maç sonunda insanların yüzünün gülmesi olduğunu söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trabzonspor Dergisi'nin 244. sayısına açıklamalarda bulundu. Türkiye'de çalışmayı çok sevdiğini ve bordomavili camianın atmosferinden her zaman etkilendiğini dile getiren Reis, Trabzonspor'dan teklif aldığında büyük gurur duyduğunu söyledi. Disiplin ve özgürlüğü futbol anlayışının temel taşları olarak tanımlayan deneyimli teknik adam, başarıya ulaşmak için yeteneğin yanında güçlü bir mantalitenin de şart olduğunu vurguladı.

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"Trabzonspor'dan gelen teklif beni gururlandırdı"

Geçen sezon Türkiye'den ayrılırken Trabzonspor ve Türk futboluna ilişkin güzel anılarla ayrıldığını belirten Thomas Reis, bordomavili takımla oynadıkları karşılaşmaların atmosferinden çok etkilendiğini ifade etti. Trabzonspor'dan teklif aldığında ise büyük heyecan yaşadığını kaydeden Alman teknik adam, "Trabzonspor'dan ilk telefon geldiğinde 'Bu harika!' dedim. Çünkü bu teklif beni çok gururlandırdı. Türkiye'de, Samsun'da yaptığım işin aslında o kadar da kötü olmadığını gösterdi. Başkanımız ve yöneticilerimizle iletişimimiz çok iyiydi. Çok kısa sürede kararımı verdim. Şimdi buradayım ve gerçekten gururlu ve mutluyum" diye konuştu.

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"Baskıyı seviyorum"

Trabzon'un futbolla yaşayan bir şehir olduğuna dikkat çeken Reis, taraftar beklentilerinin yüksek olmasını doğal karşıladığını belirtti. Takımın başarılı olması için çok çalıştığını göstermek istediğini aktaran Thomas Reis, "Benim futbol felsefem de biraz buna benziyor. Burada her zaman büyük bir baskı var ama ben baskıyı seviyorum. İyi bir sezon geçirmek ve iyi performanslar ortaya koymak için yardımcı olmak istiyorum. Benim için en güzel şey, maçtan sonra insanların mutlu olduğunu ve yüzlerinin güldüğünü görmek. Umarım bunu çok sık görebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Benim tarzım disiplin ve özgürlük"

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Teknik direktörlük kariyerinde karşılaştığı zorlukları özel durumlar olarak değerlendirdiğini söyleyen Alman çalıştırıcı, takım yönetimindeki temel prensiplerini de anlattı. Disiplinin bir takım için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Thomas Reis, "Ben hiçbir zaman 'zor görev' veya 'zor durum' demem. Her zaman 'özel durum' derim ve özel durumları severim. Bir takımda en çok disipline aynı zamanda bir çerçeveye ve kurallara ihtiyacınız var. Benim tarzım disiplin ve özgürlük. Savunmada iyi bir disipline ve zihniyete ihtiyacınız var. Hücumda ise iyi pozisyonlar ve fırsatlar yapabilmek için daha fazla özgürlük olmalı. Onlara her zaman gerçeği doğrudan söylemek isterim, arkalarından konuşmam. Aynı şeyi onlardan da beklerim" şeklinde konuştu.

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"Yetenek tek başına yeterliği değil"

Futbolculuk döneminde yaşadığı sakatlıklardan önemli dersler çıkardığını belirten Thomas Reis, başarı için yeteneğin yanında güçlü bir karakter ve mantalitenin de şart olduğunu vurguladı. Trabzonspor'daki oyuncuların kalitesine dikkat çeken Alman teknik adam, sakatlanan futbolcularla iletişim kurmanın ve onlara destek olmanın da teknik direktörlüğün önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

"Birbirimize her zaman saygı göstermeliyiz"

Saha kenarındaki sakin görüntüsünün aksine antrenmanlarda daha fazla tepki gösterebildiğini dile getiren Reis, oyuncuların takım içindeki davranışlarına büyük önem verdiğini söyledi. Oyuncu değişikliklerinde olumsuz tavır sergilenmesini doğru bulmadığını belirten Thomas Reis, "Bir oyuncuyu değiştirdiğinizde kötü bir tavır veya davranış göstermesini sevmiyorum. Ertesi gün yüz yüze konuşabiliriz. Bana ne söylemek istiyorsa yüzüme söyleyebilir ama dışarıya kötü bir görüntü vermek söz konusu olduğunda karar almak zorundayım. Benim için önemli olan, birbirimize her zaman saygı göstermemiz" ifadelerini kullandı.

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"Trabzon'u tanımaya çalışıyorum"

Trabzon'da henüz yeni olduğunu ve izin günlerinde şehri keşfetmeye çalıştığını anlatan 53 yaşındaki teknik direktör, ailesinden uzakta olmanın ise zaman zaman kendisini zorladığını söyledi. Eşinin Almanya'da yaşadığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Ben aile insanıyım. Şu anda buradaki işime odaklanıyorum. İzin günlerimde Trabzon'u geziyorum. Şehri, insanları ve buradaki hayatı görmek istiyorum. Bazen güzel bir akşam yemeğine çıkmak da gerekiyor. Dinlenmeye ve önümüzdeki haftalar için enerji toplamaya ihtiyacımız var" dedi.

Trabzon'un yöresel yemeklerini de beğendiğini ifade eden Thomas Reis, özellikle atletik performans antrenörünün kendisine şehir mutfağını tanıttığını belirterek, "Trabzon'un özel yemeklerini seviyorum ve gerçekten çok güzeller. Türk insanlarını da seviyorum çünkü çok nazik ve yardımseverler. Her yönüyle Türkiye benim için ikinci vatanım gibi diyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

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"Eşim benim için en önemli insan"

Eşinin desteğinin kendisi için çok değerli olduğunu aktaran Reis, Almanya'da ailesinden yaklaşık 3 bin kilometre uzakta yaşamanın kolay olmadığını belirtti. Eşinin kendisine her konuda destek olduğunu ifade eden Alman teknik adam, maçlarda eşinin verdiği küçük bir hediyeyi cebinde taşıdığını da açıkladı. Almanya'daki köpeğiyle yürüyüş yapmanın kendisini rahatlattığını belirten Thomas Reis, Trabzon'da bu özlemi yaşadığını dile getirdi.

Röportajın sonunda kendisine yöneltilen kısa soruları da yanıtlayan Thomas Reis, en sevdiği filmin 'Yeşil Yol' olduğunu söyledi. Çay içmeyi kahveye tercih eden Reis, Türkçede en sık kullandığı kelimenin ise 'Merhaba' olduğunu belirtti. Futbolculuk döneminde örnek aldığı isimlerden birinin Lothar Matthaus olduğunu ifade eden Alman teknik adam, futbol felsefesini tek kelimeyle 'mantalite' olarak tanımladı.

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Trabzonspor'u tek kelimeyle tanımlaması istendiğinde ise Thomas Reis, 'Çok güzel' diye cevap verdi.