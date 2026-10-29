Trabzon ve çevre illerde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Trabzon, Artvin, Gümüşhane ve Ordu'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kurum yöneticileri ile vatandaşlar Kahramanmaraş Caddesi'nde bir araya geldi.

Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyen vatandaşlar, bando eşliğinde 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüdü.

Yağmur altında yürüyen katılımcılar, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu.

Daha sonra Vali Tahir Şahin'in ev sahipliğinde kentteki bir otelde kabul töreni yapıldı.

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Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 103 yıllık birikiminden alınan büyük mirasın, geleceğe yönelik sorumlulukları da hatırlattığını söyledi.

Gaziler Korosu'nun konser verdiği programda, Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü öğretim üyeleri de müzik dinletisi sundu.

Şahin ve beraberindekilerin Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan pastayı kestiği programa, Yeni Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, siyasi parti temsilcileri ile partililer katıldı.

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- Artvin

Artvin'de, valilik koordinesinde düzenlenen fener alayı Atapark mevkisinde başladı.

Katılımcılar, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde marşlar söyleyerek Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

Kazım Karabekir Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan bando takımının da katıldığı yürüyüşte, 30 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı.

Programa, Vali Turan Ergün, Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Garnizon Komutanı Piyade Albay Enver Örtel, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, 103 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.

Katılımcılar, Türk bayrakları ve meşalelerle Atatürk Caddesi'ne yürüdü.

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Yürüyüşe, Vali Cevdet Atay, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Yüksel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Ordu

Ordu’nun Ünye ilçesinde düzenlenen fener alayı Hasan Baba mevkisinde başladı.

Katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşte Türk bayrakları eşliğinde marşlar söyledi.

Programa, Ünye Kaymakamı Kemal Yıldız, Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Sarıkaya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emrah Tunç, İlçe Emniyet Müdür Vekili Gökhan Çetinkaya, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.