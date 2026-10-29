Trabzonspor'da Gaziantep FK mesaisi başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı. Bordomavililer, Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla antrenman öncesi Türk bayrağı açtı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı. Bordomavililer, Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla antrenman öncesi Türk bayrağı açtı
Bordomavili ekip, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarına start verdi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve rondo çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.
Trabzonspor, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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