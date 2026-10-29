Trabzon'da tüp bebek ailelerinin Cumhuriyet Bayramı buluşması

Trabzon’da gerçekleştirilen organizasyon, tüp bebek tedavisi sürecinden geçen aileleri ve çocuklarını bir araya getirdi. Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü coşkusuyla düzenlenen buluşmada, çocukların neşesi ve ailelerin mutluluğu etkinliğe damga vurdu.

Tüp bebek tedavisinin yalnızca tıbbi bir süreç olmadığını, aynı zamanda sabır, güven ve umut dolu bir yolculuk olduğunu ortaya koyan organizasyonda, sağlık çalışanlarının yıllar boyunca verdiği emek ve ailelerle kurulan güçlü bağlar vurgulandı.

Genel Müdür Tuğba Altın’dan 20 yıllık deneyim vurgusu

Organizasyonda konuşan Genel Müdür Tuğba Altın, tüp bebek ünitesinde 20 yıldır aynı hekimler ve ekiple hizmet vermenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

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Yılların getirdiği deneyimi güncel teknolojiyle birleştirerek ailelere güven veren bir hizmet sunmayı hedeflediklerini belirten Altın, bu süreçte emeği bulunan hekimlere, embriyologlara, hemşirelere ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Tedavi sürecinde tanışılan ailelerle çocuklarının büyümüş hâliyle yeniden bir araya gelmenin kendileri için büyük mutluluk olduğunu dile getirdi.

Bilim ve umut bir arada

Dr. Hasan Tahsin Sanisoğlu ise konuşmasında tüp bebek tedavisinde bilimin, sabrın ve umudun önemine dikkat çekti. Ailelerin uzun ve sabır gerektiren tedavi yolculuğunda gösterdikleri kararlılığın önemini vurgulayan Sanisoğlu, çocukların bilim ve sevginin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan umut hikâyeleri olduğunu ifade etti.

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Cumhuriyet’in 103. yıl dönümüne de değinen Sanisoğlu, çocukların özgürce büyüyebildiği, hayallerini gerçekleştirebildiği ve geleceğe güvenle bakabildiği bir ülkenin önemini dile getirdi.

Dr. Ufuk Yılmaz ise tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen çocukların ailelerinin hayatına kattığı mutluluğa dikkat çekti. Her çocuğun arkasında bir hayal, bir bekleyiş ve büyük bir sevgi hikâyesi bulunduğunu belirten Yılmaz, modern tıbbın sunduğu imkânların ailelere umut olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet’in özgürlük, eşitlik, eğitim ve bilim değerlerine vurgu yapan Yılmaz, çocukların hayal kuran, araştıran ve öğrenen bireyler olarak yetişmesinin önemini dile getirdi.

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"Her yeni bebek, aydınlık yarınlara yakılan en güzel ışıktır"

Tüp bebek uzmanı Dr. Deniz Kulaksız ise meslek hayatı boyunca tanıklık ettiği en büyük mutluluklardan birinin, çocuk sahibi olmayı özlemle bekleyen ailelerin hayallerine kavuşması olduğunu belirtti.

Tedavi odalarında yaşanan gözyaşlarının, duaların ve sabırlı bekleyişlerin çocukların kahkahalarıyla buluşmasının kendisi için tarif edilemez bir gurur olduğunu ifade eden Kulaksız, dünyaya gelen her çocuğun yalnızca bir ailenin hayatını değiştirmediğini, aynı zamanda geleceğe uzanan bir umut taşıdığını vurguladı.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara verdiği öneme değinen Kulaksız, çocukların ülkenin aydınlık yarınlarını temsil ettiğini belirtti. Ailelerle bu anlamlı yolculukta buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kulaksız, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak çocukların neşesinin ve ailelerin mutluluğunun daim olması temennisinde bulundu.

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Bilim, emek ve umut aynı buluşmada birleşti

Zorlu Grand Otel’de gerçekleştirilen organizasyon, tüp bebek tedavisinin arkasındaki bilimsel emeği ve ailelerin yıllar boyunca taşıdığı umudu bir araya getirdi. Sağlık çalışanları ile aileleri buluşturan etkinlik, çocukların mutluluğu ve Cumhuriyet coşkusuyla anlam kazandı.