Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü evinde Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.
Giriş: 29.10.2026 - 18:45 Güncelleme:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü evinde Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.
Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, pas, rondo ve dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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