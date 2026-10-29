Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü evinde Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

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