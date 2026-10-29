Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.
TRABZONSPOR, Süper Lig’in 10’uncu haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 10’uncu haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından pas, rondo ve dar alanda oyun çalışmaları yapıldı.
Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla sürdürecek.
(FOTOĞRAFLI)
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.