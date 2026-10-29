Trabzon'daki Atatürk Köşkü'nü 4 bin 660 kişi ziyaret etti

Trabzon'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ücretsiz ziyarete açılan Atatürk Köşkü'nü 4 bin 660 kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların milli bayram coşkusunu Atatürk’ün Trabzon’daki önemli hatıralarından biri olan köşkte yaşamasının amaçlandığı belirtildi.

Kentin tarihi ve kültürel mirasının önemli simgelerinden biri olan Atatürk Köşkü'nü, gün boyunca 4 bin 660 kişinin ücretsiz ziyaret ettiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetimizin 103’üncü yıl dönümünde Atatürk Köşkü’nü ücretsiz ziyarete açarak hemşehrilerimizin ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizin bu anlamlı günü tarihi bir mekanda yaşamalarını istedik. Uygulamamıza gösterilen ilgiden memnuniyet duyuyor, 29 Ekim’de Atatürk Köşkü’nü ziyaret eden binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."