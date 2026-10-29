Dev tencerede pişirilen kuymakla vinçli rekor denemesi

TRABZON Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Gastronomi Festivali'nin açılışı, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Dev tencerede yaklaşık 1,5 ton peynir kullanılarak pişirilen kuymak, vinçle 10,5 metre havaya kaldırılarak uzatma rekoru denendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel lezzetlerin tanıtılması, yöresel gastronomi kültürünün yaşatılması, gençlerin mutfak sanatlarına ilgisinin artırılması ve gastronomi alanında toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen Trabzon Gastronomi Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi. Yenimahalle Fuar Alanı’ndaki açılış törenine; Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Festivalin ilk gününde Karadeniz yöresine ait çeşitli yemeklerin bulunduğu stantlar gezilirken, dev tencerede şefler tarafından pişirilen kuymağı uzatma rekoru da denendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve protokol üyelerinin de bir süre karıştırdığı kuymağın pişirildikten sonra vinçle 10,5 metre havaya kaldırıp, uzatıldı. Yaklaşık 1 ton 680 kilogram ağırlığındaki kuymak, vatandaşlara ikram edildi.

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'TRABZON MUTFAĞI ÖMRÜ UZATIR'

Trabzon’un coğrafi işaretli ürünleri ve gastronomi alanındaki hedeflerine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Trabzon’da 16 tane coğrafi işaretli ürünümüz var. Bunların 10 tanesi sadece yeme-içme alanına ilişkindir. Trabzon'a aittir. Bu ürünleri, bir festivalle beraber öne çıkarmayı bir vazife edindik. ‘Trabzon mutfağı ömrü uzatır’ diye bir cümlemiz var. Geçen sene mart ayında TÜİK tarafından yapılan tespitlerde Trabzonluların ortalama ömrü, Türkiye’nin ortalama ömrüne nazaran 2,2 yıl daha fazla. Bunda da mutfağımızın katkısı var. Bugün hem ulusal hem de uluslararası arenaya karışıyoruz. Kıymetli bir şey yapıyoruz. Trabzon mutfağı olarak bu sene UNESCO’ya müracaat ettik. İnşallah, bu adaylık sürecini başarıyla tamamlarız ve sonra Trabzon uluslararası arenada da bu, gastronomi şehirleri arasında da yerini alır. Bu şehir, iddialı karakteriyle öne çıkan bir şehirdir" dedi.

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'DÜNYANIN EN BÜYÜK KUYMAĞINI YAPACAĞIZ'

‘Kuymak Adam’ olarak tanınan şeflerden Serhat Kasap da kuymak uzatma rekoru denemesine ilişkin, "Trabzon’da Gastronomi Festivali'nin ilki düzenlendi. Dünya çapında ses getiren, dünyanın en büyük kuymağını yapmak için geldim. 1,5 ton peynirle kuymak yapacağız. Dünyada olmamış bir iş. Trabzon Büyükşehir Belediyesi bunu yapıyor. Uzadığı kadar uzatacağız. 2 binden fazla kişi, bu kuymakla doyar. Vinçteki sepete çıkarak kuymağı uzatacağız" diye konuştu. Diğer yandan birbirinden özel konser, yarışma ve etkinliklere renklenecek olan Gastronomi Festivali, 4 gün boyunca devam edecek.