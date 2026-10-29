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        Sağ ana bronşu kopan genç kız zamanında müdahaleyle hayata tutundu

        HATİCE DİLER - Gümüşhane'de geçirdiği trafik kazası sonrası Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde ameliyat edilen Sümeyye Baştan, yaşadığı zorlu sürecin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:48 Güncelleme:
        Sağ ana bronşu kopan genç kız zamanında müdahaleyle hayata tutundu

        HATİCE DİLER - Gümüşhane'de geçirdiği trafik kazası sonrası Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde ameliyat edilen Sümeyye Baştan, yaşadığı zorlu sürecin ardından taburcu edildi.

        Yüksek lisans eğitimi için Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinden Gümüşhane'ye giden 26 yaşındaki Baştan'a, 5 Ekim'de Kazım Karabekir Caddesi'nde karşı şeride geçen otomobil çarptı.

        Kazada ağır yaralanan Baştan, olay yerindeki müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Çene, kol ve parmaklarında kırıklar tespit edilen genç hastanın akciğerlerinde de hava birikimi olduğu belirlendi.

        Solunum tüpü takılarak KTÜ Farabi Hastanesine sevk edilen Baştan için nakil sırasında zamanla yarışıldı.

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        KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celal Tekinbaş koordinasyonundaki ekip tarafından ameliyata alınan Baştan'ın sağ ana bronşunun tamamen koptuğu belirlendi.

        Yaklaşık 4 saat süren zorlu ameliyatın ardından hayata tutunan Baştan, yoğun bakımda geçen tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

        - "Acil şartlarda yapılan ameliyatlar her zaman daha zordur"

        Prof. Dr. Tekinbaş, AA muhabirine, hastanın durumunun kendilerine bildirilmesi üzerine soluk borusunun devamındaki hava yollarından birinin kopmuş olabileceğinden şüphelendiklerini söyledi.

        Hava yolu kopan hastaların ilk 1-2 saat normal ya da normale yakın belirtiler gösterebildiğine dikkati çeken Tekinbaş, bu tür vakalarda çok erken müdahalenin hayati önem taşıdığını ifade etti.

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        Tekinbaş, Baştan'ın da sağ ana bronşunun koptuğunu tespit etmelerinin ardından hızlıca müdahale ettiklerini anlatarak, "Acil şartlarda yapılan ameliyatlar her zaman daha zordur. Bu ameliyat nerede olursa olsun zordur. Bizim şu ana kadar böyle dört tecrübemiz oldu. Binlerce şükür bunlardan hiçbirini kaybetmedik." dedi.

        Bu tür vakalarda hastanın hayatta kalamamasının yanı sıra kalıcı hasar oluşma riskinin de bulunduğunu belirten Tekinbaş, genç hastada böyle bir sorun yaşanmamasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini dile getirdi.

        - "Bu tür operasyonlar özel koşullar ve deneyim gerektiriyor"

        Prof. Dr. Tekinbaş, ameliyatı multidisipliner bir yaklaşımla gerçekleştirdiklerini aktararak, hava yolunun onarılması sırasında hastanın solunumunun sürdürülmesinin ve beyninin oksijensiz kalmamasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

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        Bu tür operasyonların özel koşullar ve deneyim gerektirdiğini ifade eden Tekinbaş, hastanelerinin multidisipliner çalışma anlayışıyla birçok alanda başarılı sonuçlar elde ettiğini kaydetti.

        Tekinbaş, hastanın 15 gün yoğun bakımda tedavi gördüğünü, servise alınmasının ardından sağlık durumunun iyiye gittiğini ve taburcu edildiğini bildirdi.

        Göğüs Cerrahisi Öğretim Üyesi Dr. Kübranur Kılıç da nadir görülen bu vakada ekip deneyimi sayesinde hızlı müdahalede bulunarak, hastanın hayatını kurtardıklarını ifade etti.

        - "Bu benim için ikinci bir hayat şansıydı"

        Sümeyye Baştan ise hayata her zaman umutla baktığını belirterek, kaza sonrasında bilincinin açık ve yaşananların farkında olduğunu söyledi.

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        Tedavi sürecinde kendisine destek olan doktorlara teşekkür eden Baştan, yaşadıklarını hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olarak gördüğünü dile getirdi.

        Baştan, mutlu olduğunu vurgulayarak, "Bu bence hayatımın yeni bir dönemi. Bunu da çok iyi değerlendirmek istiyorum. İkinci kez doğdum. Bu benim için ikinci bir hayat şansıydı." diye konuştu.

        Baba Muhammet Baştan da tek çocukları olan kızının sağlığına kavuşmasında emeği geçen doktorlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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