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        Trabzon'da hayatını kaybeden polis memuru Şahin Sağlam son yolculuğuna uğurlandı

        Trabzon'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Şahin Sağlam, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 16:23 Güncelleme:
        Trabzon'da hayatını kaybeden polis memuru Şahin Sağlam son yolculuğuna uğurlandı

        Trabzon'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Şahin Sağlam, son yolculuğuna uğurlandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünde görevli Sağlam, dün geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Sağlam için Şalpazarı Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

        Sağlam'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Kireç Mahallesi'ne götürüldü.

        Törene, Sağlam'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Tahir Şahin, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Şalpazarı Kaymakam Vekili İhsan Mert Mutlu, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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