Trabzon'da hayatını kaybeden polis memuru Şahin Sağlam son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Sağlam'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Tahir Şahin, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Şalpazarı Kaymakam Vekili İhsan Mert Mutlu, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Sağlam'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Kireç Mahallesi'ne götürüldü.

Yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Sağlam için Şalpazarı Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.