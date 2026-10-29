Kalp krizi sonrası hayatını kaybeden polis memuruna son görev

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız'ın da damadı olan Sağlam kılınan namazın ardından Kireç Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Sağlam için bugün ikindi namazı sonrası Şalpazarı Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Sağlam'ın yakınlarının yanı sıra Vali Tahir Şahin, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ile vatandaşlar katıldı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün Spor Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Şahin Sağlam, dün akşam saatlerinde Akçaabat ilçesindeki yarı olimpik yüzme havuzuna gitti. Havuzdan çıktıktan sonra bindiği otomobilinde fenalaşan Sağlam, eşini arayarak sağlık durumunun iyi olmadığını söyledi. Olay yerine gelen hemşire eşi Seda Sağlam’ın kalp masajı yaparak ilk müdahalede bulunduğu Şahin Sağlam, çağırılan ambulansla Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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