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        Kalp krizi sonrası hayatını kaybeden polis memuruna son görev

        Trabzon'da dün geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden polis memuru Şahin Sağlam bugün Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Kalp krizi sonrası hayatını kaybeden polis memuruna son görev

        Trabzon'da dün geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden polis memuru Şahin Sağlam bugün Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün Spor Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Şahin Sağlam, dün akşam saatlerinde Akçaabat ilçesindeki yarı olimpik yüzme havuzuna gitti. Havuzdan çıktıktan sonra bindiği otomobilinde fenalaşan Sağlam, eşini arayarak sağlık durumunun iyi olmadığını söyledi. Olay yerine gelen hemşire eşi Seda Sağlam’ın kalp masajı yaparak ilk müdahalede bulunduğu Şahin Sağlam, çağırılan ambulansla Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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        Sağlam için bugün ikindi namazı sonrası Şalpazarı Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Sağlam'ın yakınlarının yanı sıra Vali Tahir Şahin, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ile vatandaşlar katıldı.

        Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız'ın da damadı olan Sağlam kılınan namazın ardından Kireç Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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