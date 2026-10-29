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        Trabzon Gastronomi Festivali'nde 10 bin kişilik kuymak yapıldı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince bu yıl ilk kez düzenlenen Gastronomi Festivali kapsamında 10 bin kişilik kuymak yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 17:26 Güncelleme:
        Trabzon Gastronomi Festivali'nde 10 bin kişilik kuymak yapıldı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince bu yıl ilk kez düzenlenen Gastronomi Festivali kapsamında 10 bin kişilik kuymak yapıldı.

        Kentte dün kortej yürüyüşüyle başlayan festival, Yenimahalle Fuar Alanı'nda devam ediyor.

        AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, yaptığı konuşmada şehrin tarihini ve kültürünü düzenlenen organizasyonla taçlandırdıklarını söyledi.

        Gastronominin turizme önemli katkısı olduğuna değinen Büyükaydın, 4 gün sürecek festivalin çok sayıda kişiyi ağırlayacağını belirtti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise şehrin bütün yönlerini öne çıkarmak için Trabzon mutfağını gastronomi festivali ile taçlandırmak istediklerini ifade etti.

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        Genç, bu yıl ilk kez düzenlenen festivali geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını, kentin 16 coğrafi işaretli ürününün 10'unun gıda olduğunu vurguladı.

        Uluslararası arenada bir standarda sahip olmak istediklerini dile getiren Genç, "Bir tescilimiz olsun istiyoruz. Bu nedenle UNESCO tarafından Yaratıcı Şehirler Ağında Trabzon gastronomisi olarak biz bu sene UNESCO'ya müracaat ettik. İnşallah biliyorsunuz ülkemizde Antep'imiz, Hatay'ımız ve Afyon'umuz gastronomi şehri olarak UNESCO tarafından tescil edilmiştir. Şimdi inşallah Trabzon'umuz da bu adaylık sürecini başarıyla tamamlarız." diye konuştu.

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        Trabzon Gastronomi Derneği Başkanı Emre Murat da kentin eşsiz bir mutfağa sahip olduğunu, festivalle geçmişten bugüne miras kalan lezzetleri aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

        AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi'nin de konuşma yaptığı festivalin açılış kurdelesi protokol üyelerince kesildi.

        - Dev tencerede kuymak yapıldı

        Stantları gezen katılımcılar, yöresel lezzetleri tadarak yemeklerin yapılışı hakkında bilgi aldı.

        Bu arada, festivale katılan şefler tarafından 1 ton 680 kilogram ağırlığında 10 bin kişilik Trabzon kuymağı yapıldı. Dev kazanda pişirilen kuymak, vinç yardımıyla 10 metre yüksekliğe uzatıldı.

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        Festival, 1 Kasım'a kadar çeşitli etkinlikler, söyleşiler, atölyeler, yarışmalar ve konserlerle devam edecek.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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