Trabzon'un Of ve Şalpazarı ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Şalpazarı'nda Hükümet Konağı önünde başlayan program kapsamında öğrenciler ve katılımcılar, Türk bayrakları eşliğinde Şalpazarı Belediyesi önüne kadar yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kaymakam Akça, İlçe Garnizon Komutanı Maliye Yüzbaşı Hikmet Yeşilyurt ve Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu halkın bayramını kutladı.

Of Kaymakamı Eşref Akça'nın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.