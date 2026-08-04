Trabzon Büyükşehir Belediyesinde işçi maaşlarına zam yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi kapsamında işçilerin maaşına temmuz ayı itibariyle yüzde 20,76 oranında zam yapıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sözleşme hükümleri doğrultusunda zamdan, büyükşehir belediyesi, Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) ile belediyeye bağlı şirketlerde görev yapan yaklaşık 4 bin işçi yararlanacak.



Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, mesai arkadaşlarının haklarını korumayı önemli bir sorumluluk olarak gördüklerini belirtti.





Hizmet-İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı Şevket Çelik ise sözleşme hükümlerinin eksiksiz uygulanmasından dolayı Genç'e teşekkür etti.



