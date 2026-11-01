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        Trabzon Gastronomi Festivali sona erdi

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Trabzon Gastronomi Festivali ödül töreniyle sona erdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 21:20 Güncelleme:
        Trabzon Gastronomi Festivali sona erdi

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Trabzon Gastronomi Festivali ödül töreniyle sona erdi.

        Kentin yöresel gastronomi kültürünün yaşatılması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen Trabzon Gastronomi Festivali tamamlandı. Kentin zengin mutfak kültürünün ön plana çıkarıldığı festival boyunca gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler, yarışmalar ve gastronomi buluşmaları vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Festivalin kapanış programına Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Genç, festivalin Trabzon’a yakışan bir organizasyon olduğunu belirterek, "Doya doya bir Gastronomi Festivali gerçekleştirdik. Hakikaten Trabzon’a yakışan, şehrimizin uzun zamandır beklediği bir organizasyon oldu. Bugün festivalimizin dördüncü ve son günü. Her akşam birbirinden güzel sesleri ve değerli sanatçılarımızı sizlerle buluşturduk. Bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.

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        Trabzon Valisi Tahir Şahin ise "Kadim mutfak kültürümüzü de misafirlerimize ve hemşehrilerimize tanıtma fırsatı bulduk. Yaklaşık bin 430 evladımız, geleneklerinden gelen lezzetleri bu alanda öğrenme fırsatı yakaladı. İlçe belediyelerimizin tamamı stantlarıyla şehrimizin damak tadını hemşehrilerimizle buluşturdu. Kardeş belediyemiz Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz de şehrimizde düzenlediğimiz Gastronomi Festivali’ne eşlik etti" diye konuştu.

        Festival kapsamında gerçekleştirilen "Geleceğin Şefleri Yarışıyor" yarışmasında Sürmene Cevher Özden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Akçaabat Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Vakfıkebir Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu. Jüri özel ödülü ise Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne verildi. "Kampüsten Sofraya" yarışmasında ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri dereceye girdi. "Karadeniz Senfonisi" adlı çalışmalarıyla Feyzanur Önder, Fatma Bayarlar ve Ayşe Melike Mahmutoğlu birinciliği elde ederken, "Saklı Benek" ikinci, "Trapezunta" ise üçüncü oldu. Avrasya Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Hamsili Pilav" da jüri özel ödülüne layık görüldü.

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        Ödül töreninin ardından Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Onur Atmaca sahne aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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