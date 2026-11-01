Trabzon'da mini Dünya Kupası heyecanı 16 ülkeden öğrenciler Trabzon'da sahaya çıkıyor

Trabzon, farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrencileri futbol sahasında buluşturan Mini Dünya Kupası’na ev sahipliği yapıyor.

Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği (KULDER) tarafından, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen Mini Dünya Kupası Uluslararası Öğrenciler Futbol Turnuvası, Trabzon’da renkli görüntülere sahne oluyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) eğitim gören farklı ülkelerden öğrencileri bir araya getiren organizasyonda, 16 ülkenin takımı şampiyonluk için mücadele ediyor. Her takımın 6 asil ve 4 yedek olmak üzere 10 sporcudan oluştuğu turnuva, futbolun birleştirici gücüyle farklı kültürleri aynı sahada buluşturuyor.

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"Trabzon’da kurulan dostluklar, yarın güçlü gönül bağlarına dönüşecektir"

Turnuva ile ilgili konuşan KULDER Başkanı Nurettin Kurt, uluslararası öğrencilerin yalnızca eğitim hayatlarında değil, sosyal ve kültürel yaşamlarında da desteklenmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Trabzon’un yüzyıllardır farklı kültürlerin buluştuğu, misafirperverliği ve kardeşlik anlayışıyla öne çıkan kadim bir şehir olduğunu ifade eden Kurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün dünyanın farklı ülkelerinden gelerek şehrimizde eğitim gören gençlerimiz, bu kültürel zenginliğin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Bizim için bu organizasyonun en büyük başarısı, farklı dilleri konuşan, farklı kültürlerden gelen gençlerin aynı takım ruhunu ve ortak heyecanı paylaşabilmesidir. İnanıyoruz ki bugün Trabzon’da kurulan dostluklar, yarın dünyanın farklı ülkelerinde ülkemize uzanan güçlü gönül bağlarına dönüşecektir."

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Mini Dünya Kupası’nın yalnızca bir futbol turnuvası olmadığını vurgulayan Kurt, organizasyonla uluslararası öğrenciler arasındaki dayanışmanın artırılmasını, kültürlerarası etkileşimin güçlendirilmesini ve farklı coğrafyalardan gelen gençler arasında kalıcı dostluk köprüleri kurulmasını hedeflediklerini ifade etti.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu’da etkinliğin açılışına katılarak, başlama vuruşunu yaptı.

Organizasyon kapsamında oynanacak karşılaşmalar şöyle:

Nijer Kamerun

Filistin Kırgızistan

Cibuti Azerbaycan

Burkina Faso Somali

Çad Komor Adaları

Mısır Türkiye

Kazakistan Suriye

Myanmar Suudi Arabistan