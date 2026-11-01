Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da mini Dünya Kupası heyecanı 16 ülkeden öğrenciler Trabzon'da sahaya çıkıyor

        Trabzon'da mini Dünya Kupası heyecanı 16 ülkeden öğrenciler Trabzon'da sahaya çıkıyor

        Trabzon, farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrencileri futbol sahasında buluşturan Mini Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 20:39 Güncelleme:
        Trabzon'da mini Dünya Kupası heyecanı 16 ülkeden öğrenciler Trabzon'da sahaya çıkıyor

        Trabzon, farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrencileri futbol sahasında buluşturan Mini Dünya Kupası’na ev sahipliği yapıyor.

        Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği (KULDER) tarafından, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen Mini Dünya Kupası Uluslararası Öğrenciler Futbol Turnuvası, Trabzon’da renkli görüntülere sahne oluyor.

        Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) eğitim gören farklı ülkelerden öğrencileri bir araya getiren organizasyonda, 16 ülkenin takımı şampiyonluk için mücadele ediyor. Her takımın 6 asil ve 4 yedek olmak üzere 10 sporcudan oluştuğu turnuva, futbolun birleştirici gücüyle farklı kültürleri aynı sahada buluşturuyor.

        REKLAM

        "Trabzon’da kurulan dostluklar, yarın güçlü gönül bağlarına dönüşecektir"

        Turnuva ile ilgili konuşan KULDER Başkanı Nurettin Kurt, uluslararası öğrencilerin yalnızca eğitim hayatlarında değil, sosyal ve kültürel yaşamlarında da desteklenmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

        Trabzon’un yüzyıllardır farklı kültürlerin buluştuğu, misafirperverliği ve kardeşlik anlayışıyla öne çıkan kadim bir şehir olduğunu ifade eden Kurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Bugün dünyanın farklı ülkelerinden gelerek şehrimizde eğitim gören gençlerimiz, bu kültürel zenginliğin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

        Bizim için bu organizasyonun en büyük başarısı, farklı dilleri konuşan, farklı kültürlerden gelen gençlerin aynı takım ruhunu ve ortak heyecanı paylaşabilmesidir. İnanıyoruz ki bugün Trabzon’da kurulan dostluklar, yarın dünyanın farklı ülkelerinde ülkemize uzanan güçlü gönül bağlarına dönüşecektir."

        REKLAM

        Mini Dünya Kupası’nın yalnızca bir futbol turnuvası olmadığını vurgulayan Kurt, organizasyonla uluslararası öğrenciler arasındaki dayanışmanın artırılmasını, kültürlerarası etkileşimin güçlendirilmesini ve farklı coğrafyalardan gelen gençler arasında kalıcı dostluk köprüleri kurulmasını hedeflediklerini ifade etti.

        AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu’da etkinliğin açılışına katılarak, başlama vuruşunu yaptı.

        Organizasyon kapsamında oynanacak karşılaşmalar şöyle:

        Nijer Kamerun

        Filistin Kırgızistan

        Cibuti Azerbaycan

        Burkina Faso Somali

        Çad Komor Adaları

        Mısır Türkiye

        Kazakistan Suriye

        Myanmar Suudi Arabistan

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Deplasman değil dertlasman!
        Deplasman değil dertlasman!
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Reis'tan rekor seri!
        Reis'tan rekor seri!
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Yıllar sonra özür diledi
        Yıllar sonra özür diledi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi

        Benzer Haberler

        Trabzonspor-Gaziantep Fk maçının ardından
        Trabzonspor-Gaziantep Fk maçının ardından
        Thomas Reis: "Yeni çözümler bulmak zorundayız"
        Thomas Reis: "Yeni çözümler bulmak zorundayız"
        Saviolo: "Maçın başından sonuna kadar elimizden geleni yaptık"
        Saviolo: "Maçın başından sonuna kadar elimizden geleni yaptık"
        Cabral: "Takım ruhumuz çok iyi"
        Cabral: "Takım ruhumuz çok iyi"
        Orhan Ak: "Bir yerde kırılma olacak ama umarım bu hafta olur"
        Orhan Ak: "Bir yerde kırılma olacak ama umarım bu hafta olur"
        Trabzonspor - Gaziantep FK: 2-0
        Trabzonspor - Gaziantep FK: 2-0