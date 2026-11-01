Trabzonspor - Gaziantep FK: 2-0

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral, Osman Gökhan Bilir

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Melih Kabasakal (Dk. 46 Folcarelli), Fabinho (Dk. 80 Mustafa Eskihellaç), Salah, Muçi (Dk. 74 Metehan Mimaroğlu), Saviolo (Dk. 73 Ozan Tufan), Onuachu (Dk. 63 Umut Nayir)

GAZİANTEP FK: Ataberk Dadakdeniz, Perez, Efe Sarıkaya, Sylla, Kerim Çalhanoğlu, Bacuna (Dk. 90 Mervan Müjdeci), Sorescu (Dk. 73. Maxim), Gidado, Camara (Dk. 90 Sabahattin Destici), Kozlowski (Dk. 46 Gassama), Stewart (Dk. 73 Halil Dervişoğlu)

GOLLER: Dk. 45+2 Savic, Dk. 61 Muçi (Trabzonspor)

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SARI KART: Bacuna (Gaziantep FK)

Trabzonspor, Süper Lig 10’uncu hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Gaziantep FK’yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

7’nci dakikada Gidado’nun pasında savunma arkasına sarkan Sorescu’nun vuruşunda top üstten auta çıktı.

10’uncu dakikada Muçi’nin ortasında ceza sahası içinde topun gelişine vuran Onuachu’nun şutunda top auta gitti.

25’inci dakikada Bacuna’nın uzaktan şutunda top kaleci Onana’da kaldı.

34’üncü dakikada Kerim Çalhanoğlu’nun pasında ceza sahasında topla buluşan Sorescu’nun vuruşunda kaleci Onana tehlikeyi önledi.

36’ncı dakikada Pina’dan sıyrılan Camara’nın şutun kaleci Onana topu çıkardı.

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39’uncu dakikada Cabral’ın ortasında ceza sahasında topa yükselen Onuachu’nun kafa vuruşu yandan auta çıktı.

45+1’inci Muçi’nin pasında topla buluşan Saviolo’nun vuruşunu kaleci Ataberken Dadakdeniz kornere çıkardı.

45+2’nci dakikada Salah’ın soldan kullandığı köşe vuruşunda ön tarafta bulunan Muçi kafayla topu arkaya çıkardı. Topla buluşan Savic’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekip Trabzonspor’un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

61’inci dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Muçi’nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

75’inci dakikada Gidado’nun pasında toplu buluşan Halil Dervişoğlu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Onana topu kornere çıkardı.

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85’inci dakikada Pina’nın ortasında topla buluşan Umut Nayir’in şutu yandan auta çıktı.

90’ıncı dakikada Sebahattin Destici’nin ortasında ceza sahasında topa yükselen Maxim’in kafa vuruşu kaleci Onana’da kaldı.

90+4’üncü dakikada Mustafa Eskihellaç’ın pasında topla buluşan Salah topu sürerek ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ataberk Dadakdeniz topu çıkardı.

Karşılaşma ev sahibi ekip Trabzonspor’un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

MISIR FUTBOL FEDARASYONU BAŞKANI GELDİ

Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abo Rida, Trabzonspor - Gaziantep FK karşılaşmasını takip etmek için Papara Park Stadyumu’na geldi ve maçı tribünden takip etti.

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THOMAS REIS’TEN 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig’de 4-3 kazanılan Çaykur Rizespor maçının ardından kadroda 3 değişiklik yaptı. Sakatlıkları bulunan Aral Şimşir ve Dju kadroda yer almazken, Mustafa Eskihellaç maça yedek kulübesinde başladı. Bu isimlerin yerine, Cabral, Saviolo ve Onuachu ilk 11’de maça başladı.

TRABZONSPOR TARAFTARINDAN MAÇA İLGİ

Trabzonspor taraftarı maça yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin büyük bölümü doldu. Misafir takım Gaziantep FK için ayrılan misafir takım tribününde ise az sayıda taraftar maçı takip etti. Tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.

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