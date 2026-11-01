Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Papara Park
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral, Osman Gökhan Bilir
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Melih Kabasakal (Dk. 46 Folcarelli), Fabinho (Dk. 80 Mustafa Eskihellaç), Muçi (Dk. 73 Ozan Tufan), Salah, Saviolo (Dk. 73 Metehan Mimaroğlu), Onuachu (Dk. 63 Umut Nayir)
Gaziantep FK: Ataberk Dadakdeniz, Perez, Sylla, Efe Sarıkaya, Kerim Çalhanoğlu, Bacuna (Dk. 90 Mervan Müjdeci), Sorescu (Dk. 73 Maxim), Gidado, Camara (Dk. 90 Sebahattin Destici), Kozlowski (Dk. 46 Gassama), Stewart (Dk. 73 Halil Dervişoğlu)
Goller: Dk. 45+2 Savic, Dk. 61 Muçi (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 60 Bacuna (Gaziantep FK)
TRABZON
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