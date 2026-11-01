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        Genç boksör Habib Ömer, başarısını Avrupa şampiyonluğuyla taçlandıracak

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da boksa yeniden başladıktan kısa süre sonra Türkiye şampiyonluğuna ulaşan 13 yaşındaki Habib Ömer Balaban, başarı grafiğini sürdürerek milli formayla Avrupa'da mücadele etmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Genç boksör Habib Ömer, başarısını Avrupa şampiyonluğuyla taçlandıracak

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da boksa yeniden başladıktan kısa süre sonra Türkiye şampiyonluğuna ulaşan 13 yaşındaki Habib Ömer Balaban, başarı grafiğini sürdürerek milli formayla Avrupa'da mücadele etmeyi hedefliyor.

        Ailesinin yönlendirmesiyle 7 yaşında Pelitli Gençlik Merkezi'nde boksa başlayan Habib Ömer, branşın kapatılması nedeniyle spora ara verdi.

        Yaklaşık 4 yıl bokstan uzak kalan genç sporcu, Büyükdağ Boks Kulübü Başkanı Kamil Büyükdağ'ın teşvikiyle 7 ay önce yeniden antrenmanlara başladı.

        Kısa sürede çalışmalarının karşılığını alan Habib Ömer Balaban, Türkiye Boks Federasyonunca Sivas'ta 7-15 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 13 Yaş Altı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda +65 kiloda mücadele etti.

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        26 sporcunun yer aldığı kategorisinde 5 karşılaşma kazanan Habib Ömer, Türkiye şampiyonu oldu.

        Başarısının ardından Sporcu Eğitim Merkezi'ne seçilen genç sporcu, antrenmanlarını sürdürerek milli takıma girmeyi ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

        - "Şampiyon olma hedefimiz var"

        Habib Ömer Balaban, AA muhabirine, boksa küçük yaşlarda başladığını ve bu sporu çok sevdiğini söyledi.

        Boks kursunun kapanmasının ardından spora ara verdiğini anlatan Habib Ömer, Büyükdağ'ın teşvikiyle yeniden ringlere döndüğünü belirtti.

        Habib Ömer Balaban, kulüpte sportif faaliyetlerin yanı sıra sosyal etkinlikler de gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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        Kulübünü ve antrenörlerini sevdiğini dile getiren Habib Ömer, "Hepsinden Allah razı olsun. Şampiyon olma hedefimiz var. Bundan sonra Avrupa'mız var. Milli formayla Avrupa'da şampiyonluk kürsüsüne çıkmak istiyorum." diye konuştu.

        Habib Ömer Balaban, şampiyona öncesinde haftanın 6 günü antrenman yaptığını aktararak, organizasyonun tamamlanmasının ardından çalışma programını haftada 3 güne düşürdüklerini kaydetti.

        Boksa yeniden başlamasında Büyükdağ'ın önemli rolü olduğunu vurgulayan Habib Ömer, "Ben onun sayesinde yeniden boksa başladım, yeniden yeteneklerimi kullanmaya ve kulübümün de adını duyurmaya çalışıyorum. Boks güzel bir spor." dedi.

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        - Kardeşi de boksa başladı

        Habib Ömer Balaban, elde ettiği şampiyonluğun ardından 6 yaşındaki kardeşi Bekir Kerem Balaban'ın da boksa ilgi duymaya başladığını belirterek, onu bu spora teşvik ettiğini söyledi.

        Kardeşinin de başarılı olmasını istediğini dile getiren Habib Ömer, onun gelecekte elde edeceği başarıların kendisini gururlandıracağını kaydetti.

        İlkokul 1. sınıf öğrencisi Bekir Kerem Balaban da ağabeyinin şampiyonluğundan dolayı mutlu olduğunu ve onun gibi şampiyon olmak istediğini ifade etti.

        - "Gerçekten çok yetenekli ve güçlü bir sporcu"

        Büyükdağ Boks Kulübü Başkanı Kamil Büyükdağ ise Habib Ömer Balaban'ın fiziksel özellikleri ve sportif yeteneğiyle akranlarından ayrıldığını, kişiliğiyle de çevresine örnek olduğunu söyledi.

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        Genç sporcunun katıldığı ilk resmi müsabakada şampiyonluk elde etmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Büyükdağ, Habib Ömer'in gelecekte önemli başarılara imza atacağına inandığını dile getirdi.

        Büyükdağ, Habib Ömer Balaban'ı eski milli boksör Sinan Şamil Sam'a benzettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Sinan Şamil Sam gibi güçlü bir sporcu. Onun lakabı gerçekten Boğaz'ın Boğası'ydı. Habib de 'Karadeniz'in Boğası' olarak inanıyorum ki bayrağımızı göklere çektirecek. Avrupa'da, dünyada şampiyon olacak bir sporcu. Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edeceğine inanıyorum. Gerçekten çok yetenekli ve güçlü bir sporcu."

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