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        Trabzonspor ile Gaziantep FK 15'inci randevuda

        SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Yarın oynanacak maçla iki takım Süper Lig'de 15'inci kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Trabzonspor ile Gaziantep FK 15'inci randevuda

        SÜPER Lig’in 10’uncu haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK’yı konuk edecek. Yarın oynanacak maçla iki takım Süper Lig’de 15’inci kez karşı karşıya gelecek.

        Süper Lig’in 10’uncu hafta maçında Trabzonspor yarın sahasında Gaziantep FK’yı konuk edecek. Papara Park Stadı’nda 16.00’da başlayacak maçta hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. İki takım bugüne kadar 14’ü Süper Lig, 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda bordo-mavililerin 11 galibiyeti bulunurken 6 maç da berabere sonuçlandı. İki takım Süper Lig’de daha önce 14 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 9 galibiyeti bulunurken 5 maç berabere sonuçlandı. Gaziantep FK’nın henüz galibiyeti bulunmuyor.

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        Ligde 19 puanla 3’üncü sırada bulunan Trabzonspor, sahasında galip gelerek serisini sürdürmek istiyor. 8 puanla 15’inci sırada yer alan Gaziantep FK ise deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılarak moral bulmayı hedefliyor.

        (FOTOĞRAFLI)

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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