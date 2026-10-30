Trabzonspor'da Franculino Dju ve Aral Şimşir'in sağlık durumu ile ilgili açıklama
TRABZONSPOR, Franculino Dju ve Aral Şimşir'in sakatlıklarıyla ilgili açıklama yaptı. Bordo-mavili kulüp, iki oyuncunun da yapılan MR görüntülemelerinde kaslarında kanama ve ödem tespit edildiğini duyurdu.
TRABZONSPOR, Franculino Dju ve Aral Şimşir'in sakatlıklarıyla ilgili açıklama yaptı. Bordo-mavili kulüp, iki oyuncunun da yapılan MR görüntülemelerinde kaslarında kanama ve ödem tespit edildiğini duyurdu.
Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Franculino Dju ile antrenmanda ağrı hisseden Aral Şimşir'in sağlık durumlarına ilişkin açıklama yapıldı. Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, iki futbolcunun da tedavilerine başlandığını açıkladı.
DJU'NUN KAS VE KAS İÇİ TENDONUNDA KANAMA VE ÖDEM SAPTANDI
Franculino Dju'nun sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Beşir, "Çaykur Rizespor maçının son bölümünde sol uyluk arka bölümünde ağrı hisseden oyuncumuz Franculino Dju’nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, uyluk arka iç kısmındaki kas ve kas içi tendonunda kanama ve ödem saptanmıştır" dedi.
ARAL ŞİMŞİR'İN TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Aral Şimşir'in de antrenmanda sakatlandığını belirten Beşir, "Ayrıca takımımızın antrenmanı sırasında sağ alt baldır dış kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Aral Şimşir’in yapılan MR görüntülemesi sonucunda, kasın dış kısmında kısmi kanama ve ödem tespit edilmiş olup oyuncularımızın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerini kullandı.
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